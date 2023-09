Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Alkoholisierter Fahrzeugführer durchbricht Weidezaun

Bönen (ots)

Ein alkoholisierter Fahrzeugführer wurde in der Nacht zu Sonntag (24.09.2023) bei einem Unfall mit seinem Auto leicht verletzt.

Gegen 00.40 Uhr befuhr der 26- jährige Fahrzeugführer aus Bönen die Straße Am Nordkamp in Richtung Schwarzer Weg. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er nach links auf die Straße Schwarzer Weg zu fahren. Der Abbiegevorgang misslang jedoch. Der 26-Jährige fuhr geradeaus durch einen Zaun einer Weide und kam vor einer Gebäudewand zum Stehen. Er wurde leicht verletzt, sein Fahrzeug kam jedoch nicht so glimpflich davon und wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Polizeibeamte konnten vor Ort deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Der Bönener wurde zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Dorthin folgten ihm auch Polizeibeamte der Polizeiwache Kamen, da dem Fahrzeugführer noch eine Blutprobe entnommen werden musste. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

