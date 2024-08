Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zeugen zu Heckenbrand gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (19.08.2024) kam es gegen 15:35 Uhr aus bislang unbekannter Ursache an einem Verbindungsweg zwischen der Oststraße und dem Schmiedsberger Weg in Bönnigheim zu einem Heckenbrand. Die Flammen griffen hierbei auch auf zwei große Kiefern über, die etwa zur Hälfte abbrannten. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Kurz vor Brandausbruch konnte ein Zeuge vier Jugendliche vor der Hecke stehen sehen, die etwas auf dem Boden herumkickten. Ob ein Tatzusammenhang zu dem Brand besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei den Jugendlichen handelte es sich um drei Jungen und ein Mädchen im Alter von etwa 14 Jahren. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter Tel.: 07143 891060 oder per E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

