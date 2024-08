Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Rotlicht missachtet - zwei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (19.08.2024) gegen 14:50 Uhr befuhr eine 28-jährige Lenkerin eines Volvos die Fronäckerstraße aus Sindelfingen-Maichingen kommend in Fahrtrichtung Sindelfingen. Am Zubringer zur Gottlieb-Daimler-Straße wollte sie geradeaus weiterfahren und missachtete hierbei vermutlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Seat einer 29-Jährigen, die von der Gottlieb-Daimler-Straße nach links auf die Fronäckerstraße in Fahrtrichtung Maichingen abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 29-jährige Fahrerin des Seat leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr 31-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, musste medizinisch jedoch nicht versorgt werden. Die 28 Jahre alte Volvo-Lenkerin und ihre drei im Fahrzeug befindlichen Kinder blieben unverletzt. Der Volvo und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell