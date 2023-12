Polizei Bielefeld

POL-BI: Baggerschaufel gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 07.12.2023, von einer Baustelle in der Straße Am Wellbach eine Baggerschaufel. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagmorgen erschien ein Mitarbeiter einer Baufirma im Polizeibüro der Bezirksdienstbeamten in der Straße Rabenhof 50a um eine Anzeige zu einem Diebstahl zu erstatten. Diebe hatten von einer Baustelle in der Straße am Wellbach, im Bereich zwischen der Straße Kammerratsheide und der Bertha-von-Suttner-Straße, einen sogenannten Schwenklöffel, eine rund 100 Kilogramm schwere Baggerschaufel, entwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass die Diebe für den Transport ihrer Beute ein Fahrzeug genutzt haben.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:30 Uhr am Mittwoch, 06.12.2023, und 07:30 Uhr am Donnerstag, 07.12.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl, zu möglichen Tatverdächtigen und dem Verbleib der Schaufel beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

