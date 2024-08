Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Mehrere Gullydeckel aus dem Boden gehebelt

Ludwigsburg (ots)

Mindestens fünf Gullydeckel hebelten noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (20.08.2024) in Herrenberg aus dem Boden. Sowohl in der Nagolder Straße als auch Im Steingraben, der Steinbeißstraße und dem Ahornweg konnten Gullydeckel festgestellt werden, die herausgehoben und im nahen Umfeld des Gullys wieder abgelegt worden waren. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell