POL-GG: Unfallflucht Pendlerparkplatz seitlich der L 3112 vor Auffahrt A 67 (Anschlußstelle Gernsheim)

Gernsheim (ots)

Am Mittwoch, 24.04.24 um ca. 08:00 wurde ein grauer Pkw VOLVO V60 mit Rüdesheimer Zulassung auf dem Pendlerparkplatz kurz vor der Autobahnauffahrt abgestellt. Das Fzg. stand in Blickrichtung zur Landstraße 3112 vorwärts geparkt. Als der Fahrzeugverantwortliche am Donnerstag, 25.05.24 gegen 19:00 zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er mehrere Dellen sowie Lackschäden an der Kofferraumklappe des Wagens fest.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 3500 EURO.

Zeugen, die mögliche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben und möglicherweise sogar Hinweise auf den Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

