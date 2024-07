Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/ Darmstadt: Diverse Gurtverstöße in wenigen Stunden

Weiterstadt/ Darmstadt (ots)

Beamte des 3. Polizeireviers Darmstadt führten am Donnerstag (25.7.) umfangreiche Verkehrskontrollen in Darmstadt und Weiterstadt durch. Insgesamt waren die Einsatzkräfte an zwei Standorten präsent: In der Gräfenhäuser Straße in Darmstadt und in der Riedbahnstraße in Weiterstadt.

Während dieser Zeitspanne wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Insgesamt 23 Erwachsene wurden ohne angelegten Sicherheitsgurt erwischt. Zusätzlich war ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert. 13 Verkehrsteilnehmer missachteten die Fahrstreifenbegrenzung. Darüber hinaus wurden zwei Fahrzeugführer aufgrund technischer Defizite an ihren Fahrzeugen mit Mängelkarten belegt.

Die Polizei wird weiterhin regelmäßige Verkehrskontrollen durchführen, um die Einhaltung der Verkehrsregeln sicherzustellen und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

