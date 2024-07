Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zivilfahnder nehmen tatverdächtigen 42-Jähriger fest

Darmstadt (ots)

Zivile Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Mittwoch (24.7.) einen polizeibekannten Beschuldigten im Bereich der Heinrichstraße festgenommen. Der Mann, der sich in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Vermögensdelikten vor Gericht verantworten musste, wurde auf mutmaßlich frischer Tat betroffen, wie er in der Teichhausstraße aus einem Alten- und Pflegeheim mehrere leere Wasserkisten entwendet haben soll. Er lief mit den Kästen über die zu einem nahegelegenen Getränkemarkt in der Heinrichstraße, wo er kurz vor dem Eingang von den Zivilpolizisten angesprochen und kontrolliert wurde.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem einen Schraubendreher. Der 42-jährige Tatverdächtige wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

