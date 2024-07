Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Kriminelle scheitern beim Aufhebeln einer Haustür

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es auf ein Haus in der Straße "Im Appensee" abgesehen. Wie dem Kommissariat 21/22 am Mittwoch (24.7.) bekannt wurde, soll sich die Tat nach ersten Erkenntissen am Samstag (20.7.) zwischen 11 und 17 Uhr zugetragen haben. Die Unbekannten versuchten die Haustür aufzubrechen. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass die Unbekannten keinen Zugang zum Haus erlangten. Durch den kriminellen Versuch verursachten die Kriminellen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Darmstadt bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell