POL-DA: Darmstadt: Trekkingrad gestohlen, geortet und sichergestellt

Die Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Trekkingrades haben Polizeibeamte am Mittwochabend (24.7.) das gestohlene Fahrrad erfolgreich wiedergefunden. Der Zeuge erstattete Anzeige, als er bemerkte, dass sein Fahrrad aus dem Vorgarten der Freundin verschwunden war. Das Trekkingrad, dessen Wert auf 1500 Euro geschätzt wird, wurde im Zeitraum vom Abend zwischen 20:30 Uhr und 22 Uhr entwendet.

Mithilfe eines GPS-Systems, welches in das Fahrrad integriert wurde, konnte das Rad geortet werden. Die Polizei fand das Fahrrad an dem georteten Platz, Hinweise auf einen Täter ergaben sich jedoch nicht. Das Fahrrad konnte jedoch unverzüglich an den Besitzer zurückgegeben werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Hinweise von Zeugen zu möglichen Tätern werden vom Fachkommissariat 43 (K 43) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

