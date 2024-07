Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Ober-Abtsteinach: Geparktes Fahrzeug auf NETTO-Parkplatz beschädigt.

Ober-Abtsteinach (ots)

Einen Fall von Unfallflucht bearbeitet die Polizei in Wald-Michelbach. Die Geschädigte stellte ihren weißen Pkw, Citroen, C5, am Dienstag, 23.07.2024 gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz vom Nettomarkt in Ober-Abtsteinach ( Im Pfarrgrund 1 ), ab. Als die Geschädigte gegen 15.45 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurück kehrte stellte sie fest, dass die Beifahrertür und der vordere rechte Kotflügel beschädigt waren.

Im Bereich vom Anstoßpunkt war gelbe Farbe zu erkennen. Der Sachschaden am beschädigten Pkw beträgt ca. 3000.-Euro.

Vermutlich verursachte ein Kraftfahrzeug beim Aus.- oder Einparken den Sachschaden am Pkw der Geschädigten. Der Fahrer verließ nach dem Anstoß unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachgekommen zu sein. Die Polizei in Wald-Michelbach bittet mögliche Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Verursacher / -in machen können, sich unter der Telefonnummer 06207 94050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell