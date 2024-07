Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: 67-Jähriger von drei Unbekannten attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Am Sonntagabend, den 14. Juli, etwa in der Zeit zwischen 20.10 und 20.30 Uhr, wurde ein 67-jähriger Mann, welcher zu Fuß in der Bachgasse, zwischen Feuerwehr und einem dortigen Eiscafe unterwegs war, von drei bislang unbekannten Tätern in eine Seitengasse gezogen und beraubt. Das kriminelle Trio soll dem Senior die Hände auf dem Rücken festgehalten sowie die Augen verbunden haben, um ihm in der Folge das Portemonnaie samt Geld und persönlichen Dokumenten zu entwenden. Die Kriminellen traten anschließend mit der Beute die Flucht an. Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Wer am 14. Juli zur Tatzeit in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell