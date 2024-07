Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Einbrüche in der Innenstadt

Mobiltelefone und Bargeld entwendet

Darmstadt: (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht auf Dienstag (23.7) auf zwei Ladengeschäfte in der Innenstadt abgesehen. Die Kriminalpolizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen. Die Taten spielten sich nach ersten Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Montagabend 21 Uhr und 10 Uhr am folgenden Morgen ab. Unbekannte schlugen in der Elisabethenstraße ein Schaufenster ein und entwendete mehrere Mobiltelefone aus der Auslage.

In einem weiteren Fall verschafften sich Kriminelle Zugang zu einem Geschäft "An der Stadtkirche", indem sie die Scheibe einschlugen. Anschließend machten sie sich das Bargeld aus der Kasse zur Beute. Der Sachschaden wird aktuell auf mehrere tausend Euro geschätzt. Im zweiten Fall liegt eine Personenbeschreibung vor: Ein Mann im Alter von 21 bis 30 Jahren, etwa 171 bis 180 cm groß und schlank. Er trug eine graue Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpulli. Die genaue Tatbeute und die Höhe des Gesamtschadens der durch die Kriminellen verursacht wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

