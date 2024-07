Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Chrysler (DA-BP 6666) gestohlen

Wer hat etwas beobachtet?

Reinheim (ots)

Unbekannte hatten es in der vergangenen Nacht auf ein Chrysler abgesehen, der in der Hahner Straße geparkt wurde. Nach ersten Ermittlungen zufolge wurde der schwarze Daimlerchrysler A150 zwischen Dienstagnachmittag (23.7.) um 15 Uhr und Mittwochmorgen (24.7.) um 2:30 Uhr gestohlen. Der entstandene Schaden wird aktuell auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Daimlerchrysler, geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell