Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/Michelstadt: Diebe flüchten/Polizei stellt entwendeten Motorroller sicher

Bad König/Michelstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (24.07.), gegen 1.20 Uhr, einen mit steckendem Schlüssel in der Nähe des Bad Königer Bahnhofs abgestellten Motorroller und flohen zunächst mit dem motorisierten Zweirad. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife der Erbacher Polizei gegen 2.15 Uhr die Flüchtigen in der Frankfurter Straße in Michelstadt. Sie gaben Gas, ließen im Bereich der Stadtverwaltung den Roller zurück und flüchteten zu Fuß in die Dunkelheit.

Die zwei jungen Männer haben eine normale Statur. Einer von ihnen ist etwa 20 Jahre alt und trug ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose. Der gestohlene Roller wurde durch die Polizei sichergestellt.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

