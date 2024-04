Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In drei Fahrzeuge eingebrochen

Suhl (ots)

In der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter durch das Einschlagen jeweils einer Scheibe gewaltsam in zwei Autos und einen Lkw ein, welche in der Rimbachstraße in Suhl geparkt waren. Die Täter durchsuchten das Innere der drei angegriffenen Fahrzeuge und entwendeten aus dem Lkw Werkzeuge und mehrere Kettensägen im Wert von 1.500 Euro. Weiterhin entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

