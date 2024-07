Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

In der Zeit vom Freitag, 19.07.2024 bis zum Sonntag, 21.07.2024, ereignete sich in der Gerhardt-Hauptmann-Straße in Mörlenbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsmäßig am Straßenrand geparkter grauer Peugeot wurde im Bereich der Stoßstange vorne links durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation in Heppenheim unter 06252-7060.

