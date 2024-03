POL-OE: Diebstahl einer Sattelzugmaschine

Olpe (ots) - Am Montagabend (11.03.2024) kam es um 22:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L512 in Höhe der Ortslage Eichhagen. Zwei Autofahrer (52 und 24 Jahre) befuhren die L512 in entgegengesetzter Richtung. Bei der Vorbeifahrt stießen die jeweils linken Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander. Hierdurch wurde auch die Scheibe an der Fahrertür des 24-Jährigen beschädigt. Dieser verletzte sich durch ...

mehr