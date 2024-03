Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Kirchhundem (ots)

Am Samstag (09.03.2024) kam es um 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 22 im Bereich Marmecke. Zwei Männer aus den Niederlanden (64 und 59 Jahre) fuhren mit ihren beiden Autos hintereinander von Rinsecke in Richtung Würdinghausen. In Höhe der Einmündung "Zum Rüsperwald" kam es zu einem Auffahrunfall, als der Vorausfahrende (64) abbiegen wollte und sein Fahrzeug abbremste. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die beiden Fahrer, als auch ihre jeweiligen Beifahrerinnen (58 und 61 Jahre) leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell