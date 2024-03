Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 60-jähriger Autofahrer verletzt

Wenden (ots)

Am Freitag (08.03.2024) kam es um 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt der A4 in Gerlingen. Ein 60-jähriger war mit seinem Auto von der A4 abgefahren und hatte währenddessen aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr im Einmündungsbereich zur L512 über die Mittelinsel hinweg und prallte mit seinem Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Leitplanke. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ob auch ein medizinischer Notfall als unfallursächlich angesehen werden kann, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Der nicht mehr fahrbereite PKW des 60-Jährigen wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell