Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Olpe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag (08.03.2024) gegen 08:45 Uhr auf der L512 im Bereich Hanemicke. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Auto die L512 in Richtung Olpe. In Höhe der Unfallstelle musste die Frau ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Daraufhin kam es zu einem Auffahrunfall. Ein 59-Jähriger stieß mit seinem Auto gegen das Fahrzeugheck der Vorausfahrenden. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell