POL-OE: Verkehrsunfall mit 45 km/h-Fahrzeug

Olpe (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (01.03.2024) und Sonntag (03.03.2024) kam es zu einem Einbruchsversuch in eine SGV-Hütte in Dahl. Die bislang unbekannten Täter beschädigten ein Toilettenfenster der SGV-Hütte in der Straße "An der Hardt". Offenbar gelangten sie jedoch nicht in den Innenraum. Der verursachte Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0 27 61/9 26 90 ...

