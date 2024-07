Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Hessenweite Sommerkampagne/Polizei berät und gibt Tipps

Bensheim (ots)

Im Rahmen der hessenweiten Sommerkampagne der Polizei findet am Dienstag, dem 20. August 2024, ein Beratungstermin am OBI-Heimwerkermarkt, Berliner Ring 100, statt.

Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr werden die Fachberaterinnen und Fachberater des Polizeipräsidiums Südhessen interessierten Bürgerinnen und Bürgern an einem Infostand wertvolle Tipps geben, wie sie sich vor Einbrüchen und anderer Kriminalität schützen können. Die Experten der Polizeilichen Beratungsstelle bieten eine kostenlose und neutrale Beratung zum Schutz vor Einbruchsdiebstahl ins Eigenheim oder in gewerbliche Objekte sowie auch zu anderen Themen der Kriminalprävention, wie beispielsweise Präventionstipps für die Urlaubs- und Reisezeit, Taschen- oder Trickdiebstahl und vieles mehr an.

Unter anderem anhand von Exponaten können die Präventionsberater gezielt darstellen, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Zudem erhalten Bürgerinnen und Bürger wichtige Verhaltenshinweise, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit.

Ziel der hessenweiten Kampagne ist es, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und darauf aufmerksam zu machen, wie ihr Verhalten potenziellen Einbrechern möglicherweise Gelegenheiten bieten könnte. Gleichzeitig soll bei diesen Gesprächen sensibilisiert werden, auf verdächtige Aktivitäten in der Nachbarschaft zu achten sowie Hinweise und Beobachtungen umgehend den örtlichen Polizeidienststellen zu melden.

Weitere Termine der Sommerkampagne in Südhessen bis zum 23.08.2024 finden sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5793438

