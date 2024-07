POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder stoppten auf der Autobahn insgesamt 48 Fahrzeuge/18 Ermittlungsverfahren eingeleitet

Mühltal (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Einbrechern am späten Sonntagabend in Mühltal-Trautheim (21.07., wir haben berichtet) befinden sich die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Gegen 23 Uhr wurden Anwohner in der Straße "Im Sandwingert" auf ...

