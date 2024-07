Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Untersuchungshaft

Mühltal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Einbrechern am späten Sonntagabend in Mühltal-Trautheim (21.07., wir haben berichtet) befinden sich die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Gegen 23 Uhr wurden Anwohner in der Straße "Im Sandwingert" auf mehrere Männer und ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam und verständigten die Polizei. Die sofort alarmierte Streife konnte in der Folge drei Personen im Alter zwischen 33 und 38 Jahren vorläufig festnehmen.

Die weiteren intensiven polizeilichen Ermittlungen am Montag (22.7.) erhärteten schließlich den Tatverdacht gegen die drei Männer. Infolgedessen wurden das Trio noch am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Der Haftrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, so dass die Männer im Anschluss an die Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5827713

