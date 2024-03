Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Schüsse in der Innenstadt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (27.03.2024) gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass im Innenstadtbereich mehrere Schüsse abgegeben wurden. Die eingesetzten Beamten fanden in der Wenkenstraße zwei Patronenhülsen einer Schreckschusspistole und stellten sie sicher. Nach den Zeugenaussagen soll ein männlicher Täter zwei bis drei Schüsse aus einer schwarzen Waffe abgegeben und diese anschließend in den Hosenbund gesteckt haben. Danach flüchtete er fußläufig in Richtung Ritterstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß, dunkle Haare, heller Pullover, dunkle Hose und Schuhe, ca. 22-28 Jahre alt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell