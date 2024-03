Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Großenmarpe. Verkehrsunfall zwischen Bagger und Pkw.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (27.03.2024), gegen 08:50 Uhr, kam es im Hufeisenweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bagger und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Blomberg mit seinem Mercedes den Hufeisenweg in Richtung Grasweg. An der Einmündung befand sich ein 57-jähriger Baggerfahrer aus Bad Salzuflen mit seinem Bagger im dortigen Baustellenbereich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei der Sachschaden entstand. Der Unfallhergang konnte vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter beim Verkehrskommissariat unter 05231 6090 zu melden.

