POL-LIP: Detmold. Polizei Lippe sucht Eigentümer von entwendetem Fahrrad

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe sucht den Eigentümer eines gestohlenen Fahrrads. Am Dienstag (26.03.2024) kontrollierte der Kommunale Ordnungsdienst in der Innenstadt eine Person, die den Diebstahl des mitgeführten Fahrrads direkt zugab. Laut Angaben des Tatverdächtigen soll er das Fahrrad im Laufe des Nachmittags entwendet haben. Das Rad stand demnach unverschlossen an einer Laterne. Bei dem Fahrrad handelt es sich um folgendes Modell:

Trekkingrad

Marke: Adriatica Farben: schwarz-weiß

Die Polizei bittet die rechtmäßigen Eigentümer, sich unter der Rufnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

