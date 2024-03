Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Baden-Baden, (ots)

Die Hintergründe eines Disputs am Dienstagmorgen in einer Unterkunft in der Westliche Industriestraße sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein 27-Jähriger soll gegen 9 Uhr nach einer lautstarken Randale eine Bierflasche nach einem Mitarbeiter geworfen haben, nachdem dieser den Störenfried zum Verlassen des Hauses aufgefordert haben soll. Der Mitarbeiter sowie ein weiterer Zeuge konnten den renitenten Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein Tierabwehrspray soll dabei zum Einsatz gekommen sein. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

