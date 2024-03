Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mehrere Vergehen bei E-Scooter-Fahrer festgestellt

Offenburg (ots)

Im Rahmen einer stationären Kontrollstelle konnten Beamte des Polizeireviers Offenburg am späten Dienstagabend einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Wasserstraße kontrollieren. Während der Überprüfung gegen 23:40 Uhr ergaben sich Anzeichen, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Ferner lag der Wert bei einem erfolgten Atemalkoholtest bei etwa 0,3 Promille. An dem E-Scooter war außerdem kein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht. Des Weiteren wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass das Zweirad Ende Februar gestohlen gemeldet war, weswegen es von den eigesetzten Ordnungshütern sichergestellt wurde. Auf den 28-Jährigen warten dementsprechend nun mehrere Anzeigen.

/ls

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell