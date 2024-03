POL-OG: Bühl - Leicht verletzt

Appenweier (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer eines VW war gegen 19:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs, als es zu der Kollision mit einem Mercedes-Fahrer kam. In der Folge kam es zu weiteren Zusammenstößen mit der Fahrerin eines BMW und einem Lastwagen. Hierbei zogen sich der ...

