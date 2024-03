POL-OG: Baden-Baden - Verdächtige Beobachtung führt zu polizeilichen Ermittlungen

Offenburg (ots) - Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Montagabend kurz vor 21 Uhr in der Dorfstraße an einer Kreissäge zu einem Schmorbrand. Hierbei entstand eine starke Rauchentwicklung. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden an der Säge und vor allem durch Verrußung in Höhe von mindestens 10.000 Euro. /ag Rückfragen bitte an: ...

