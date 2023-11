Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdiebin "bekreuzigt" Geld und verschwindet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 60-jährige Frau ist am Montag, 20. November, Opfer von Trickdieben geworden.

Eine unbekannte Frau sprach die 60-Jährige an der Schottschleife in russischer Sprache auf der Straße an und verwickelte sie in ein Gespräch. Hierbei bat sie gegen Bezahlung ihre spirituelle Hilfe für die Beseitigung von Problemen an. Eine weitere, ebenfalls russisch sprechende, weibliche Person erschien als mutmaßliche Mittäterin und erzählte, dass auch ihr die unbekannte Frau bei ihren Problemen geholfen habe.

Daraufhin nahm die 60-Jährige die angebliche Helferin mit in ihre Wohnung, wo sie von ihr bekreuzigt wurde. Zusätzlich bekreuzigte sie einen niedrigen, vierstelligen Scheingeldbetrag, der in der Wohnung in einem Putzlappen versteckt war. In einem Moment der Unachtsamkeit tauschte die Trickdiebin das Geld gegen Papierschnipsel einer russischen Zeitschrift aus und verließ die Wohnung.

Die Polizei sucht nun die Trickdiebin und ihre Mittäterin.

Die Trickdiebin soll schlank sein, vermutlich Russin und eine helle Jacke getragen haben. Die Mittäterin ist ebenfalls vermutlich Russin und soll schwarz gekleidet gewesen sein.

Hinweise auf die beiden Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

