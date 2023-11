Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Räuberischer Angriff auf Taxifahrer gescheitert

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einem versuchten Überfall auf einen Taxifahrer am späten Montagabend (20. November) im Bereich Pelkum konnte der mutmaßliche Tatverdächtige durch Einsatzkräfte der Polizei unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Nach bisherigen Ermittlungen holte der 40-Jährige aus Hamm während einer Taxifahrt vom Kobbenskamp in Richtung einer Tankstelle auf der Kamener Straße gegen 23 Uhr eine Kurzwaffe zum Vorschein und hielt diese dem Fahrer vor. Zuvor hatte der Tatverdächtige die Faustfeuerwaffe demonstrativ durchgeladen. Lediglich der Besonnenheit und dem offenbar starken Nervensystem des 52-jährigen Taxifahrers ist es zu verdanken, dass der räuberische Angriff auf ihn nicht von Erfolg gekrönt war. Ihm gelang es, verbal-deeskalierend auf den Räuber einzuwirken, so dass der Angreifer die Schusswaffe aus dem Einwirkungsbereich des Fahrers zurückzog. Auch der klägliche Versuch des Pelkumers, seinen Chauffeur wenigstens noch zum Kauf einer Schachtel Zigaretten und schließlich zu einer Heimfahrt zu nötigen, scheiterte an der konsequenten Verweigerungshaltung seines Dienstleisters. Selbst das Vorhaben, sich nach dem Fiasko unerkannt zu entfernen, führte nicht zum beabsichtigten Erfolg. Der 40-Jährige konnte in einem engen zeitlichen und örtlichen Zusammenhang zur Tat durch eingesetzte Polizeibeamte angetroffen werden. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Da der kriminelle Fahrgast unter Alkoholeinfluss stand, wurde über die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Ermittlungen bezüglich aller in Frage kommenden Delikte, darunter der Verdacht eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer sowie eines im Raume stehenden Waffendeliktes, dauern an.(es)

