POL-HAM: Diebstahl aus unverschlossenen Garagen

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Straßenraub an der Widumstraße am Sonntagmorgen, 19. November, sucht die Polizei einen bislang unbekannten Mann. Ein 60-jähriger Passant aus Hamm wurde gegen 8.25 Uhr in Höhe des Medienhauses an der Widumstraße von dem Unbekannten angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt. Als der 60-Jährige dies verneinte, sprühte ihm der Täter unvermittelt Pfefferspray in die Augen und schlug ...

