Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Appenweier (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer eines VW war gegen 19:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs, als es zu der Kollision mit einem Mercedes-Fahrer kam. In der Folge kam es zu weiteren Zusammenstößen mit der Fahrerin eines BMW und einem Lastwagen. Hierbei zogen sich der Mercedes-Fahrer und die Lenkerin des BMW leichte Blessuren zu. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen wird auf 43.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl versuchen nun den genauen Hergang des Verkehrsunfalls zu klären und bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 von den Ermittlern entgegengenommen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell