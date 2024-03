Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Umgekipptes Fahrzeug

Baden-Baden (ots)

Am Dienstag gegen 21 Uhr befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die A 5 in südliche Fahrtrichtung. Aufgrund eines Reifenschadens soll der Renault-Lenker zwischen den Anschlussstelle Baden-Baden und Bühl die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und in Folge dessen zur Seite umgekippt sein. Das Auto blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Auch ein Aufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr befand sich vor Ort. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

