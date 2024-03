Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Schuckenbaum. Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (27.03.2024) kam es auf der Herforder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 20:45 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Ford Transit die Herforder Straße in Richtung Bielefeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 24-jährigen Bielefelder auch seine 25-jährige Partnerin und die zweijährige Tochter. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr musste den Fahrer und seine Partnerin aufwändig aus dem Fahrzeug befreien. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mittlerweile sind alle Beteiligten außer Lebensgefahr. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Herforder Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme mit Unterstützung des Verkehrsunfallaufnahme-Teams der Polizei Bielefeld bis 3 Uhr voll gesperrt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Nummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell