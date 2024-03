Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Büroräume verwüstet.

Lippe (ots)

Mittwochabend (27.03.2024) wurden in einem Bürogebäude in der Klingenbergstraße mehrere Büroräume verwüstet. Gegen etwa 23 Uhr bemerkten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit eingeschlagene Fensterscheiben sowie eine offenstehende Tür an dem Bürogebäude. Bei der Durchsuchung des Objekts stellten die Einsatzkräfte insgesamt vier stark beschädigte Büroräume fest. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell