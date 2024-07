Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl (Corrateck, Life S)

Darmstadt (ots)

Ein Fahrraddiebstahl ereignete sich vor der Apotheke in der Dieburger Straße. Am Montag (22.7.) entwendeten bislang unbekannte Personen das schwarze Fahrrad der Marke Corrateck.

Der Geschädigte hatte sein Fahrrad um 14:15 Uhr vor der Apotheke abgestellt, um diese kurz zu betreten. Als er nach wenigen Minuten zurückkehrte, war das Fahrrad samt Fahrradschloss verschwunden. Der entstandene Schaden wird auf knapp 900 Euro geschätzt. Im Anschluss begab sich der Mann zur Anzeigenaufnahme aufs 1. Revier in Darmstadt.

Die Ermittler bitten Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise können an das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 -0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell