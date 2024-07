Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: BAB 5 zwischen Weiterstadt und Langen: Autobahnsperrung nach Reifenplatzer

Weiterstadt (ots)

Am Montagabend gegen 21:20 Uhr kam es auf der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt Höhe des Parkplatzes "Täubcheshöhle" zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen und fünf leicht verletzen Personen. Am Pkw eines 52- jährigen Autofahrers platze ein Reifen, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in zwei weitere Pkw sowie die Schutzplanke schleuderte.

Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war auch die Autobahnmeisterei zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000EUR. Die Autobahn musste für etwa zwei Stunden in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt werden. Eine Umleitungsempfehlung war eingerichtet.

