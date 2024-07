Polizei Wuppertal

POL-W: W Abendliche Kontrollen in Wuppertal von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst

Wuppertal (ots)

Gestern kontrollierten Polizeibeamte und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes Personen und Gaststätten in Elberfeld und Barmen. Schwerpunkte waren dabei die Berliner Straße in Oberbarmen und die Gathe in Elberfeld. Dabei konnten drei Personen festgenommen werden, gegen die der Verdacht besteht, sich ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufzuhalten. Ein Mann führte auf der Berliner Straße ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Zwei Personen waren im Besitz von Betäubungsmitteln. Die illegalen Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt. Darüber hinaus erwarten die Verdächtigen Strafanzeigen und die Fragen der Kriminalpolizei. Die Fahrerlaubnis eines weiteren Mannes wurde sichergestellt, da er diesen zuvor hätte bei den Behörden abgeben müssen. Auf einem Spielplatz an der Straße Heubruch kontrollierten die Beamten eine Gruppe verdächtiger Jugendlicher, die anschließend einen Platzverweis erhielten. Bei Kontrollen mehrerer Gaststätten wurde vom Kommunalen Ordnungsdienst dreizehn Ordnungswidrigkeiten Anzeigen vorgelegt. Dabei wurde unverzollter Tabak sichergestellt. Eine Shisha Bar musste geschlossen werden. Polizei und Netzwerkpartner werden auch künftig Kontrollen durchführen. Ein Schwerpunkt wird auch weiterhin auf der Verhinderung und Bekämpfung der Straßenkriminalität liegen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell