POL-W: W Jugendlicher stürzt mit Motorrad - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots) - Am 06.07.2024, gegen 23:00 Uhr, kam es an der Ecke Waldeckstraße und Auf der Bleiche in Heckinghausen zu einem Raubdelikt. Ein 37-jähriger Mann wartete an der Straßenecke, als er unvermittelt von drei unbekannten Männern aufgefordert wurde seine Wertsachen heraus zu geben. Als er dies verneinte wurde er zu Boden gestoßen und mit einer Schusswaffe bedroht. Daraufhin übergab er die Beute. Die Täter ...

