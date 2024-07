Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Beyenburg schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (07.07.2024), gegen 14:10 Uhr, erlitt ein 55-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen, als es zu einer Kollision mit einem Auto kam. Der 55-Jährige fuhr mit seinem BMW-Motorrad auf der L414 in Richtung Beyenburg, als eine 87-Jährige mit ihrem Opel von einem Parkplatz in gleicher Richtung in den fließenden Verkehr der L414 einfuhr. Sie beabsichtigte umgehend zu wenden. Bei dem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der 55-jährige Kradfahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Höhe von circa 21.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die L414 komplett gesperrt. (an)

