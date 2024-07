Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger in Elberfeld schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (04.07.2024, 14:20 Uhr) erlitt ein Fußgänger schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Ein 63-Jähriger rangierte mit seinem VW Golf vor dem Krankenhaus an der Hainstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte er dabei einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen 78-jährigen Fußgänger zu spät. Der Senior geriet unter das Auto und erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Mitarbeiter des Krankenhauses leisteten die erste Versorgung und brachten ihn in der Folge in die Ambulanz. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell