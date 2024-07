Polizei Wuppertal

POL-W: W Tragischer Unfall am Nützenberg - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern (03.07.2024, 14:05 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 57-Jährige fuhr mit ihrem Mazda auf der Nützenberger Straße in Richtung Briller Viertel. Kurz vor der Autobahnunterführung verlor sie nach bisherigem Stand der Ermittlungen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Laterne. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall zu dem Unfall geführt haben. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde die Nützenberger Straße gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

