POL-W: W Keine gültige Fahrerlaubnis, mutmaßlicher Alkoholkonsum und 45.000 Euro Gesamtschaden - Verkehrsunfall in Wuppertal-Langerfeld

Wuppertal (ots)

Sonntagmorgen (30.06.2024, 10:30 Uhr) hatte ein 41-jähriger Mann einen Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 41-Jähriger war mit seinem Toyota auf der Brandenburgstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache drei am Fahrbahnrand geparkte Autos touchierte. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch fort und stieß kurz nach der Einmündung Nassaustraße gegen zwei weitere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Anwohner wurden durch die lauten Geräusche aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Toyota-Fahrer wollte seine Fahrt erneut fortsetzen, als ein Zeuge ihn daran hindern konnte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da er zudem mutmaßlich unter Alkoholeinfluss und dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde dem 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. (an)

