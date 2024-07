POL-W: RS Folgemeldung: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall auf der Intzestraße

Wuppertal (ots) - Freitag (28.06.2024) ereignete sich in den späten Abendstunden, gegen 23:00 Uhr, ein Verkehrsunfall in Lüttringhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 55-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf der Morsbachtalstraße in Richtung Gerstau unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Rad stürzte und zu Boden fiel. Bei dem Sturzgeschehen zog sich die Frau mehrere Verletzungen zu. Der ...

