Polizei Wuppertal

POL-W: RS Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Samstag (29.06.2024), gegen 15:00 Uhr, erlitt ein Motorradfahrer (63) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen, als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam. Eine 62-jährige Frau war mit ihrem Nissan auf der Intzestraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in eine Hauseinfahrt abzubiegen, als der 63-Jährige mit seiner MV Agusta den Nissan überholen wollte. Während des Abbiegemanövers kam es zur Kollision zwischen Auto und Zweirad. Der 63-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Intzestraße auf Höhe der Unfallörtlichkeit komplett gesperrt. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell