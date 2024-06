POL-W: SG Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal - Ein Toter und mehrere Verletzte bei Verpuffung auf der Konrad-Adenauer-Straße - Tatverdächtiger identifiziert

Wuppertal (ots) - Dienstagmorgen (25.06.2024, 06:10 Uhr) erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Thurn leichte Verletzungen. Das Unfallfahrzeug entfernte sich von der Örtlichkeit. Ein Autofahrer war auf der Straße Am Thurn in Richtung Sonnborner Straße unterwegs, als ein 30-jähriger Fußgänger auf der Brücke über die Autobahnen 46 und 535 sowie die L74 die Fahrbahn überqueren wollte. Als ...

